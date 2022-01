Contactos de alto risco vacinados contra covid-19 “não devem ficar isolados”

Grupo de aconselhamento do Governo propõe maior redução do período de isolamento, para apenas cinco dias, e um “simplex” para as baixas.

Acabar com o período de isolamento dos contactos de alto risco vacinados com duas doses, reduzir para cinco dias o tempo de confinamento dos doentes com covid-19 e avançar com um “simplex para as baixas” são três das propostas de “alterações estruturantes” que o grupo recentemente criado para apoiar a concretização do programa do Governo na área dos cuidados de saúde primários enviou à ministra Marta Temido.