PS põe em marcha bipolarização na campanha contra o PSD

Numas eleições ensombradas pela fragmentação do Parlamento e a dificuldade em formar maiorias, os dois maiores partidos apostam na bipolarização. Mas os socialistas arrancaram primeiro e avançaram em força contra Rui Rio por não ter afastado negociar uma prisão perpétua mitigada com André Ventura.

Começou cedo a marcação corpo a corpo entre os dois candidatos a primeiro-ministro, António Costa e Rui Rio. Depois de, no primeiro dos 30 debates televisivos desta pré-campanha para as legislativas, o líder socialista ter praticamente ignorado o Rui (Tavares) presente para se atirar ao Rui (Rio) ausente, no dia seguinte o PS saiu a terreiro logo a seguir ao primeiro debate do líder do PSD para criticar as suas declarações. Foi o início de um jogo de pingue-pongue que durou todo o dia e que deverá durar até 30 de Janeiro.