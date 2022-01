Costa está a exigir um cheque em branco aos portugueses

Há uma velha tradição da política portuguesa que consiste em escolher a cada eleição um adjectivo pitoresco para casar com a palavra “maioria”. Os políticos, por regra, evitam o adjectivo “absoluta”, não só porque é difícil de alcançar, mas também porque parece um pedido pouco modesto. E também evitam o adjectivo “relativa”, porque não se faz grande coisa com ele, e parece falho de ambição. Donde, embora as maiorias ou sejam absolutas ou sejam relativas, ninguém pede nem uma coisa nem outra, e passam-se meses a brincar com o adjectivo favorito de cada eleição legislativa.