China: o grande confinamento de Xi’an está a levar a queixas por falta de alimentos

A China decretou o confinamento da cidade de Yuzhou, na província de Henan, depois de terem sido detectados dois casos de infecção pelo vírus que provoca a covid-19, enquanto a cidade de Xi’an, de mais de 13 milhões de habitantes, entrou na segunda semana de confinamento. A China mantém a sua política de confinamentos em grande escala quando faltam apenas quatro semanas para os Jogos Olímpicos de Inverno, mas o custo começa a notar-se com protestos mais abertos.

Em Yuzhou, o jornal Global Times diz que o confinamento foi decretado nesta segunda-feira à noite após terem sido detectados dois casos assintomáticos em três dias.

“Até agora, a origem do vírus é desconhecida, o número de casos não é claro. A situação é muito grave”, disseram autoridades de Xuchang, que tem jurisdição sobre Yuzhou, a 700km de Pequim, num comunicado citado pela Reuters. “Travar e eliminar a epidemia no menor espaço de tempo possível é uma tarefa da maior importância política para todos os responsáveis e pessoas na cidade.”

O mesmo que em Xi’an, com a diferença da dimensão: Xi’an tem o maior confinamento desde o de Wuhan, no início de 2020, quando os 11 milhões de habitantes da cidade foram sujeitos ao primeiro lockdown do mundo. Agora em Xi’an, de 13 milhões de habitantes, que está a meio da segunda semana de confinamento, houve ordens para que as restrições sejam aplicadas de forma “rigorosa e adequada”: ninguém deve ser deixado de fora da testagem em zonas-chave da cidade, e “portas de casas” nas zonas rurais devem ser vigiadas para assegurar que as pessoas estão a cumprir as restrições de viajar.

Xi’an reportou 95 casos de covid-19, abaixo dos 150 novos casos por dia ou mais que foram registados diariamente durante o período entre 25 e 31 de Dezembro. Até agora, foram reportados mais de 1600 casos em Xi’an, o que levou a que a última semana de 2021 registasse no país o maior número de casos desde Março de 2020.

A cidade tem como objectivo chegar a “zero casos na comunidade”, ou seja, que novas infecções só sejam encontradas em pessoas em quarentena, segundo uma autoridade de controlo de doenças na cidade citada pela Reuters.

Mas o confinamento está a trazer problemas. O confinamento é “um dos mais caóticos” desde Wuhan, descreve a emissora norte-americana CNN. Há muitas pessoas a ficar sem acesso a comida e a prestação de cuidados de saúde também está a ser afectada, levando a uma onda de críticas ao governo local.

Apesar de alguma censura nas redes sociais, a plataforma chinesa Weibo, parecida com o Twitter, tinha como um dos principais tópicos a dificuldade em comprar bens alimentares em Xi’an.

Uma conferência em livestream do Governo sobre a covid foi inundada com pedidos de alimentos por residentes, levando os responsáveis a cortar os comentários, descreve a estação de televisão.

Nos primeiros dias do confinamento, cada casa podia ter uma pessoa designada para fazer compras a cada dois dias. Mas com os casos a aumentar, foi decretado confinamento geral e permitida a saída apenas para testagem (está a ser agora levada a cabo uma quinta ronda de testes em massa). As autoridades prometerem entregar bens alimentares, mas estes não chegaram a todos os bairros, conta a CNN.

O caso de um homem que foi agredido no portão de um complexo residencial por seguranças de prevenção que o impediram de entrar com um saco de pães cozidos ao vapor tornou-se viral no final da semana passada. A polícia reagiu à ira por causa da agressão, anunciando que os dois foram punidos com sete dias de detenção e uma multa.

A China tem mantido a sua política de eliminação da covid ("covid zero"), levando a cabo confinamentos rápidos e testagem de milhões de pessoas em tempo recorde. Mas a política é cada vez mais questionada com variantes mais transmissíveis como a Delta e sobretudo a Ómicron, e quando países que antes também a adoptaram, como a Austrália, Nova Zelândia ou Singapura, a estão a abandonar depois de terem uma boa taxa de vacinação.

Até agora, os especialistas chineses têm garantido que a política é para manter, pelo menos até a taxa de vacinação passar os 85%, talvez no início de 2022.

As razões são tanto de preocupação com o sistema de saúde (muito mais frágil do que nos outros países que abandonaram a estratégia de eliminação) como com a imagem de um país em que este ano decorrem tanto os Jogos Olímpicos de Inverno, já em Fevereiro, como o 20.º Congresso do Partido Comunista Chinês, no Outono. Abandonar esta política agora poderia pôr em risco os Jogos ou o congresso, diz o diário britânico The Guardian, e ter qualquer dos acontecimentos prejudicado por um surto de covid iria pôr em causa a eficácia das vacinas chinesas e as medidas de saúde do país.