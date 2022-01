A conferência sobre o futuro da Europa em cinco perguntas e respostas

A Europa que Queremos é o novo projecto do PÚBLICO, apoiado pelo Parlamento Europeu, que vai estar a acompanhar de perto as perguntas e respostas que agentes europeus vão colocando, em várias plataformas, sobre o futuro da Europa. Há quem tenha dúvidas, mas também há quem tenha muitas propostas e soluções criativas.

Foto

O projecto editorial do PÚBLICO está assente em quatro pilares que são também alguns dos temas que estão a ser debatidos a grande escala: 1) Valores (democracia, direitos, Estado de direito, segurança); 2) Sustentabilidade (crise climática, meio ambiente e saúde); 3) Economia (economia mais forte, justiça social, empregos e educação, cultura, juventude, desporto e transformação digital); 4) Mundo (UE no mundo e migrações).

Por agora, e para perceber melhor o que vamos estar a tratar nos meses que se seguem, deixamos-lhe cinco perguntas e cinco respostas sobre a grande conferência.

O que é a conferência sobre o futuro da Europa e onde se realiza?

A conferência sobre o futuro da Europa não é um típico seminário com convidados que se dedicam a pensar e a discursar sobre um tema pré-definido. É um fórum de debate, espalhado no espaço e no tempo, no qual os cidadãos comprometidos com o projecto europeu podem reflectir sobre o seu futuro. Mais do que uma conferência no sentido tradicional do termo, é um compromisso assumido pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho da União Europeia e pela Comissão Europeia no sentido de ouvir os europeus e a dar seguimento às suas propostas.

Quero participar, como posso fazê-lo?

Existem várias plataformas disponíveis, sendo uma das mais importantes o site oficial. É aqui que os cidadãos podem deixar os seus contributos depois de escolherem o tema que querem comentar. Além disso, há eventos descentralizados (online, presenciais e híbridos) organizados por autoridades europeias, mas também por pessoas e organizações (o PÚBLICO organizará quatro). Há ainda painéis de cidadãos (com indivíduos seleccionados em função da origem geográfica, género, idade, contexto socioeconómico e/ou nível de educação) e plenários da Conferência (reuniões temáticas destinadas a debater as propostas enviadas através da plataforma digital e as recomendações dos painéis de cidadãos).

Os plenários da Conferência são só para eurodeputados?

Não. Nestes plenários participam 108 representantes do Parlamento Europeu, 54 do Conselho da UE (dois por Estado-membro) e três da Comissão Europeia, além de 108 representantes de todos os parlamentos nacionais e cidadãos. Participam ainda 18 representantes do Comité das Regiões e 18 representantes do Comité Económico e Social, seis representantes eleitos das autoridades regionais e seis das autoridades locais, 12 representantes dos parceiros sociais e 8 representantes da sociedade civil.

Posso dar qualquer tipo de contributo ou tem de estar enquadrado em temas específicos?

Há uma lista pré-definida de temas (das alterações climáticas às migrações) que ajuda a organizar toda a informação, mas qualquer ideia sobre outro tema pode ser submetida a qualquer momento através da plataforma digital (há até um tópico que se chama “outras ideias” para que nenhum assunto fique fora do radar). Para entrar na discussão, é necessário um registo na plataforma oficial. Depois, é possível navegar pelas ideias já enviadas, lê-las, apoiá-las ou comentá-las, ou adicionar contributos próprios, clicando em “Nova ideia +”.

Como posso inteirar-me do que já aconteceu até ao momento?

Desde que o processo foi iniciado foram publicados três relatórios que permitem perceber o que foi acontecendo e que ideias foram sendo dadas pelos cidadãos: um relatório de actividades de Março a Junho de 2021; e três relatórios intercalares da plataforma (o de Agosto de 2021 e o de Setembro de 2021 e o de Novembro de 2021).

Com o apoio do: