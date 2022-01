Eye Mama: o auto-retrato da maternidade durante a pandemia que nos fechou em casa

Depois do nascimento dos dois filhos, hoje com 15 e 7 anos, a fotógrafa e realizadora britânica Karni Arieli deu por si a esticar a mão à procura da máquina fotográfica. Era o caminho para se voltar a sentir ela própria. “Contar uma história e ser autora de uma narrativa é muito poderoso”, justifica. Quando a pandemia da covid-19 chegou e a atirou para o primeiro confinamento, em Abril de 2020, em Bristol, no Reino Unido, onde vive, Karni repetiu os mesmos gestos. “Comecei a fotografar a minha família. Para me lembrar do que era importante, de quem eu era. Lembro-me de estar assustada e preocupada. Com tudo”, recorda em conversa com o PÚBLICO. Desta vez, não era só Karni que se sentia diferente, fora de si, a pandemia mudou o mundo.