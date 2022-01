Ano novo, óptima altura para recuperar velhas amizades

Quando se trata de relações, as amizades são mais do que laços sociais. Para muitos, os amigos são fortes fontes de apoio emocional, especialmente quando se fala em tragédias. Mas, apesar da sua importância, a pandemia afectou algumas amizades, sugerem os estudos. De acordo com um inquérito do ano passado, que incluiu 634 participantes, os mais jovens e aqueles com estatuto socioeconómico mais alto sentiram-se mais negativos em relação às suas amizades durante o confinamento.