Doze programas para começar o ano em sintonia com o espírito de viagem

Das aventuras transiberianas de Joanna Lumley às Cidades Impossíveis, maravilhas da Europa ou comidas do mundo com Sá Pessoa. Janeiro traz novidades aos ecrãs. Eis doze escolhas para saciar os viajantes de sofá e abrir o apetite para futuros passeios à boleia da TV.

Hidden Wonders of Europe

Alemanha, Ibéria, Polónia e Grécia. Cada um destes destinos corresponde a um episódio de uma série documental que promete revelar tesouros naturais do “Velho Continente”, todas esquivas a um primeiro olhar. A jornada começa com vista para os grandes bosques da Alemanha, as montanhas da Baviera e o Mar do Norte, espreitando animais como focas-cizentas, marmotas, linces e alces. Em Espanha e Portugal, o foco dirige-se às vastas paisagens de sobreiros e a espécies como o íbex-ibérico, o lince-ibérico ou os macacos de Gibraltar. O território polaco mostra-se entre florestas e picos, ursos e lagartas. Na Grécia, as atenções viram-se para a grande riqueza natural, seja em terra, onde um escorpião procura companhia, ou na costa, onde “uma jovem foca se aventura no desconhecido”. Hidden Wonders of Europe está em exibição no Nat Geo Wild, desde 2 de Janeiro, com novo episódio a estrear a cada domingo, às 17h.

Europa Desde o Ar

Profícuo em formatos sobre territórios vistos de cima (já foi ao Irão, Japão, Egipto, Espanha, África...), o Odisseia estreia um novo segmento focado na Europa, embora distribuído por uma zona por episódio. Abre com o Norte de Espanha, segue para o Sul do país, visita a Islândia, o País de Gales e a Irlanda, e termina na Suíça. Imagens aéreas, captadas por helicópteros, drones e satélites, combinam-se com imagens de arquivo e tecnologias cartográficas para dar a ver “bem lá do alto as marcas dos seus acontecimentos mais transcendentes, os resultados das suas extraordinárias forças da natureza, as particularidades das suas tradições culturais”, anuncia o canal. Está no ar todas as quartas-feiras, às 22h30, a partir de 5 de Janeiro e até 8 de Fevereiro.

Europa Desde o Ar (Norte de Espanha) Europa Desde o Ar (Sul de Espanha) Europa Desde o Ar (Islândia) Europa Desde o Ar (País de Gales) Europa Desde o Ar (Irlanda) Europa Desde o Ar (Suíça) Fotogaleria

França - Uma Viagem pelo Tempo

Continuamos na Europa, mas para fixar o olhar num único país e fazer um outro tipo de viagem – no tempo. O que havia, há milhões de anos, no lugar da Torre Eiffel, do Castelo de Chambord ou da cidade de Brest? Este documentário, assinado pelo geólogo Arnaud Guérin e o realizador Michael Pitiot, recorre a uma combinação de imagens reais e efeitos visuais para revelar a história geológica de França – um passado com paisagens de lagoas quentes onde nasceu Paris, de grandes montanhas na Bretanha ou até de uma selva subterrânea. É emitido a 3 de Janeiro, pela RTP2, às 20h36.

Jay Leno’s Garage

Outra forma de viajar: ao volante de automóveis rápidos, luxuosos, icónicos, raros ou até cómicos. Ao volante vai Jay Leno e no lugar de “pendura” pode ir James Corden, Gary Sinise, Tim Allen, Marc Cuban, Kevin Bacon, Kelly Clarkson, Scott Eastwood, Tiffany Haddish, Margaret Cho, Daniel Suarez, Sugar Ray Leonard, Dolph Lundgren, Trevor Noah… Estes são alguns dos convidados da sexta temporada do programa de motores conduzido por Leno. Conhecido como humorista e apresentador do The Tonight Show, é também um apaixonado por veículos motorizados. É a essa paixão que dá largas, fazendo-se à estrada com outras celebridades para descobrir e partilhar histórias de automóveis. Os novos episódios arrancam no Blaze, à terça-feira, às 22h, entre 4 e 25 de Janeiro, sempre em dose dupla.

Joanna Lumley: Aventura Transiberiana

Depois de ter andado a viajar pela Índia natal, pelas Caraíbas, pelo Japão e pelo Reino Unido, a actriz da série Absolutamente Fabulosas (onde foi a icónica Patsy) ou de filmes como O Lobo de Wall Street, também conhecida como activista, ressurge em mais uma jornada com um cunho pessoal e um interesse por “tesouros” menos conhecidos, desta vez a bordo do icónico Expresso Transiberiano. Pela frente tem mais de 9000 quilómetros, com partida em Hong Kong, chegada a Moscovo e paragens como o Deserto de Gobi, o lago siberiano Baical ou a cidade russa de Yekaterinburg. São três episódios para seguir ao domingo, na RTP2, às 19h35, a partir de 9 de Janeiro.

Mundos Inexplorados com Steve Backshall

Kamchatka: Expedição ao Rio dos Ursos Pardos abre, a 10 de Janeiro, a segunda temporada do ciclo de viagens a locais do planeta que, em comum, têm a condição de inóspitos e pouco ou nada explorados. O aventureiro-anfitrião é o naturalista inglês Steve Backshall, com muito trabalho feito na área e vários prémios a distingui-lo (BAFTA incluídos). Há-de partir em busca da “maior concentração de tubarões do mundo”, ao encontro de gorilas em selvas africanas ou, como acontece no primeiro episódio, mergulhar em águas vulcânicas na Rússia oriental. Arábia Saudita, Gabão, México e Quirguistão fazem parte da rota do programa que o Odisseia emite à segunda-feira, às 22h30, até 14 de Fevereiro.

Cidades Impossíveis

Habitação comportável em Berlim, hortas nos telhados de Bruxelas, “superquarteirões” sem carros em Barcelona, Luxemburgo com transportes públicos gratuitos e, em Helsínquia, casas para sem-abrigo. “Cinco cidades, cinco exemplos de que nada é impossível” – assim se apresenta uma série que mostra outro lado de cidades europeias que estão a apostar em soluções que melhorem a qualidade da vida urbana para os habitantes, para os visitantes e também para o planeta. A ideia partiu do “amante de cidades” Ricardo Moreira – o guia dos cinco episódios –, que quis contrariar a ideia de que há problemas demasiado difíceis de resolver e partiu em busca de provas de que não só há soluções à vista como elas estão bem perto de nós. O resultado é uma série documental, produzida por uma equipa portuguesa, em que a visita às cidades é acompanhada por testemunhos de quem implementou as medidas (activistas, ministros, vereadores) e de quem lá vive. Tinha estreia televisiva marcada para 2 de Janeiro, na RTP1 e RTP Play, mas foi adiada para data a anunciar. Enquanto isso não acontece, é possível espreitar o projecto no site oficial (e também o trailer).

Na Lisboa de Amanhã

“Do Martim Moniz ao Areeiro cabe aqui o mundo inteiro”, canta Gil do Carmo com Lucília do Carmo, no refrão de Mundo inteiro. Com a canção, veio a vontade de fazer um filme que retratasse “o pulsar da miscigenação”. E dessa vontade nasceu a curta-metragem documental Na Lisboa de Amanhã, idealizada por Gil do Carmo, realizada por Diogo Borges e concentrada em Arroios, “a freguesia mais multicultural de Lisboa”, sublinha a sinopse, “que acolhe cerca de 40 mil pessoas de 92 nacionalidades”. Ali se lê também: “a voz e os passos de Gil do Carmo conduzem-nos pelas ruas agitadas deste bairro e revelam-nos algumas das suas preciosidades: o mercado de rua do Intendente, o restaurante árabe, as aulas de dança tradicional japonesa, a barbearia indiana ou o templo hindu”. Esta (ainda) não está na televisão, mas pode ser vista em qualquer ecrã a partir daqui.

Noites Asiáticas: Comer, Dançar, Sonhar

“Analisa comida, bebida, música e almas nocturnas que brilham quando cai a noite”, revela a Netflix sobre a série documental que se prepara para estrear a 20 de Janeiro. É protagonizada por gente que se transforma do dia para a noite, pessoas que não prescindem do seu horário nocturno ou mesmo uma DJ de 85 anos. Pelo meio, há carros reluzentes, street food, arte urbana, combates, concertos, discotecas e recantos de extravagância que fogem às objectivas dos turistas. Os cenários são Seul, Manila, Banguecoque, Tóquio, Taipé e Bombaim, cidades onde, como garante uma das entrevistadas, “tudo ganha vida quando o Sol se põe”.

ComTradição pelo Mundo

ComTradição, o programa mais visto do 24Kitchen, regressa para mais uma dose de receitas do chef Henrique Sá Pessoa. Mas se os dois roteiros anteriores se focaram na reinvenção de pratos tradicionais portugueses, este faz do mundo a sua ementa. Com estreia marcada para as 15h de dia 17 de Janeiro (e emissão de segunda a sexta, a esta hora e às 21h), ComTradição pelo Mundo é composto por 30 episódios e carimba o passaporte com sabores de países como Brasil, China, Espanha, EUA, França, Grécia, Índia, Itália, Japão, Líbano, Marrocos, México, Peru, Reino Unido ou Tailândia.

Os Amigos do Chef

O canal Casa e Cozinha também tem sugestões para animar o palato, uma delas temperada pelo muito viajado chef Chakall. N’Os Amigos do Chef, põe a sua experiência e criatividade ao serviço de um desafio: improvisar um menu com ingredientes-surpresa. Estes são escolhidos pelos convidados, em conversa descontraída com o chef na sua cozinha. David Carreira, Calema, Fátima Lopes, Luís de Matos, Bárbara Tinoco e Tatanka compõem o lote de “ajudantes”. A estreia acontece a 13 de Janeiro, às 21h30. Há novo episódio (duplo) para saborear a cada quinta-feira, às 21h30.

Super Wings

Os mais pequenos também têm direito a voar na imaginação. A 10 de Janeiro, às 20h, o canal Panda recebe novos episódios de Super Wings. A série de animação chega à sexta temporada com mais aventuras de Jett, Dizzy, Donnie e muitas outras aeronaves coloridas, prestáveis, simpáticas e algo trapalhonas, que têm como missão fazer entregas especiais a crianças de vários pontos do globo. Pelo caminho, aprendem (e ensinam) expressões e costumes locais. Nesta leva de episódios, são promovidos a “Guardiões Mundiais” e tornam-se, segundo a sinopse do canal, “responsáveis por proteger o meio ambiente, os animais e as culturas de todos os países”, seja “na salvaguarda da floresta, na protecção das Grandes Pirâmides ou simplesmente na descoberta de um delicioso prato local”.