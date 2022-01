TdC avisa que nova lei da contratação pública pode levar à perda de fundos

Algumas das medidas especiais de contratação pública, aprovadas no ano passado com o objectivo de simplificar os processos e acelerar os projectos, nomeadamente aqueles que serão financiados por fundos europeus, têm, na verdade, fomentado “procedimentos não concorrenciais”. Mais: estas alterações contrariam regulamentos europeus e, no limite, poderão vir a implicar a perda desses fundos.