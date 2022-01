Produção renovável manteve peso de 59% no consumo eléctrico em 2021

A produção de electricidade de fontes renováveis abasteceu 59% do consumo em Portugal, em 2021, em linha com o que se havia verificado em 2020.

Segundo dados divulgados pela REN esta terça-feira, o consumo eléctrico cresceu 1,4% (ou 1,7% com correcção de temperatura e dias úteis) face a 2020 (em que atingiu o valor mínimo em 15 anos), mas ficou ainda a 1,7% do valor registado em 2019.

A energia eólica abasteceu 26% do consumo eléctrico, seguida da hidroeléctrica (23%), biomassa (7%) e fotovoltaica (3,5%).

A energia solar continua a ser “a menos significativa”, mas “registou um crescimento acentuado de 37% face ao período homólogo”, refere a REN.

A produção não renovável abasteceu 31% do consumo e repartiu-se pelas centrais a gás natural (29%) e pelo carvão, que não chegou aos dois por cento (a última central activa, a do Pego, encerrou no final de Novembro), já menos que o peso de quatro por cento em 2020.

Portugal recorreu a importações para garantir o restante, num ano em que a produção hidroeléctrica ficou aquém da média histórica.

No mês de Dezembro o consumo de electricidade caiu 1% face ao mesmo mês de 2020 (ou 1,8% corrigindo os efeitos da temperatura e número de dias úteis) e “as condições mantiveram-se muito negativas para a produção hidroeléctrica”, com o índice de produtibilidade a atingir menos de metade da média histórica (0,42 face à média histórica igual a 1).

Em contrapartida, no último mês do ano assistiu-se a uma produção eólica particularmente elevada, com o índice a atingir 1,37, acima da média histórica igual a 1. Assim, em Dezembro, a produção renovável abasteceu 66% do consumo, a não renovável abasteceu 26%, enquanto os restantes 8% corresponderam a energia importada.

Consumo de gás natural caiu em 2021

No caso do gás natural, em 2021, o consumo caiu 4,6% face a 2020. Segundo a REN, esta evolução resultou de uma diminuição de 1,5% no segmento convencional (empresas e famílias) e de cerca de dez por cento na utilização para produção de energia eléctrica.

Olhando especificamente para Dezembro, o segmento convencional recuou 18% face ao período homólogo, mas “o consumo global caiu apenas 1% devido ao comportamento positivo do segmento de produção de energia eléctrica” onde o crescimento foi de 50% face a 2020, “quase compensando a redução do segmento convencional”.

“O consumo registado em 2021 ficou cerca de 6% abaixo do registado em 2019”, notou ainda a empresa que gere os sistemas energéticos nacionais.