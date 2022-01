Apoio à Quinta das Amoras disponível e Governo vai cumprir decisão do Ministério Público

O Governo assegurou nesta terça-feira que o apoio atribuído para a recuperação da Quinta das Amoras, em Castelo Branco, vai continuar disponível, “até a beneficiária decidir pela sua utilização”, garantindo que vai cumprir o que for proposto pelo Ministério Público.

A titular e gestora da Quinta das Amoras, Maria José Santos, e o marido, Luís Dias, foram recebidos pelo secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, Rui Martinho. Luís Dias esteve em greve de fome junto ao Palácio de Belém e, mais recentemente, anunciou nova greve de fome em frente à residência oficial do primeiro-ministro.

“Nesta reunião, o Ministério da Agricultura reiterou que, no âmbito do projecto aprovado na medida 6.2.2 - Restabelecimento do Potencial Produtivo da Exploração Agrícola do PDR2020 [Programa de Desenvolvimento Rural], foi atribuído um financiamento a fundo perdido, no valor de 140.000 euros, para apoiar a recuperação da designada Quinta das Amoras, cujas estufas/túneis foram destruídas pelo vento”, indicou o Governo, numa nota enviada à Lusa.

Segundo o Ministério da Agricultura, o apoio foi contratado em 29 de Novembro de 2019 e, face à “excepcionalidade da situação”, vai continuar disponível “até a beneficiária decidir pela sua utilização”.

Em 6 de Junho de 2021, o proprietário agrícola Luís Dias pôs fim a uma greve de fome que durou quase um mês, após receber a visita de apoiantes e de falar com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Luís Dias estava em greve de fome há 28 dias, nos jardins em frente ao Palácio de Belém, em Lisboa, “contra a indiferença destrutiva do Estado”, que alega ter prejudicado o seu projecto agrícola.

O Ministério da Agricultura disse hoje ter informado que o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP) foi encarregue de apoiar Maria José Santos “no cumprimento das formalidades legalmente necessárias ao pagamento da referida ajuda e/ou em alternativa, a um eventual ajustamento da operação de recuperação da Quinta das Amoras, de forma a responder às actuais necessidades da referida exploração agrícola”.

Adicionalmente, o ministério tutelado por Maria do Céu Antunes remeteu o relatório da Inspecção-Geral da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território (IGAMAOT) para o Ministério Público. “O ministério dará cumprimento ao que vier a ser proposto pelo Ministério Público ou decidido pelo Tribunal”, garantiu.

Conforme noticiou, na altura, o jornal PÚBLICO, a história de Luís Dias remonta a 2015, quando apresentou, junto da Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC), uma candidatura para ajudas financeiras para avançar com uma exploração de amoras na Quinta da Zebreira, em Castelo Branco.

A candidatura viria a ser recusada por, segundo o DRAPC, não existirem garantias bancárias.

O agricultor viria a recorrer ao Tribunal de Contas Europeu, que lhe deu razão, afirmando que as garantias bancárias não lhe podiam ser exigidas. Em 2017, após o mau tempo ter destruído a sua exploração, voltou a pedir ajuda à DRAPC e verbas para compensar os prejuízos pela intempérie, mas o apoio voltou a ser recusado.

Dois anos depois, Luís Dias recorreu à provedora de Justiça e, nessa altura, o Ministério da Agricultura considerou, num despacho, que a Quinta da Zebreira poderia ter acesso a verbas do Estado, mas nunca efectuou qualquer pagamento.

O proprietário exige uma indemnização, mas até agora o Governo só aceitou realizar um inquérito, sem prazos.

Também em 6 de Junho do ano passado, a ex-eurodeputada socialista Ana Gomes disse que ia denunciar à Comissão Europeia a existência de irregularidades na atribuição de fundos de apoio à agricultura, situação que terá “destruído a vida” de alguns profissionais.

Nesta visita estiveram ainda presentes alguns cidadãos e o antigo presidente da associação Transparência e Integridade, João Paulo Batalha.