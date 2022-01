Rúben Amorim: jovem treinador aposta em jovem jogador

São já oito os futebolistas com idade inferior a 20 anos que foram lançados pelo técnico na equipa do Sporting.

Seja por necessidade, seja por convicção, Rúben Amorim é um treinador que não tem revelado medo quando se trata de lançar jovens futebolistas na principal equipa do Sporting. O treinador “leonino”, que é, também ele, com 36 anos de idade, o mais jovem técnico a orientar uma equipa na I Liga, tem proporcionado a vários atletas dos escalões de formação do clube a possibilidade de cumprirem o sonho de se estrearem na principal equipa do Sporting desde que chegou a Alvalade, faz nesta quarta-feira, precisamente, 22 meses. Para já foram oito.