Podcast Dentro: O recomeço de Carlos após 30 anos de prisão

“Dentro. Entre grades o mundo também muda” é uma série de crónicas em formato podcast. Neste quarto episódio, entrámos no quotidiano de Carlos, que cumpriu três penas de prisão intercaladas.

Carlos já esteve três vezes preso e está decidido a não voltar à mesma situação. Aos 60 anos, com o 4.º ano de escolaridade e escassas competências profissionais, o caminho não se adivinha fácil. Está a desbravá-lo livre de drogas e com o apoio de políticas públicas e de instituições como a Fundação AMI, a associação de solidariedade social Cais ou a associação mutualista Benéfica e Previdente.

Ouvimos Carlos e a directora do Abrigo Nocturno que o acolheu. E fomos assistir a um bocadinho de uma aula do curso de Competências para a Integração, que estava a frequentar no Centro CAIS Porto.

“Dentro. Entre grades o mundo também muda” é uma série narrativa de Ana Cristina Pereira, com edição áudio de Aline Flor e fotografia de Paulo Pimenta.

