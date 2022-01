Inscrições de estudantes internacionais no superior recuperam do impacto da pandemia

As entradas de estudantes no ensino superior ao abrigo do Estatuto do Estudante Internacional recuperaram do impacto negativo causado pela covid-19 no ano lectivo passado. Números disponibilizados pelas instituições de ensino apontam para um crescimento de quase 13% no número de novos matriculados, o que torna este o segundo ano com mais alunos estrangeiros inscritos nas universidades e politécnicos públicos.