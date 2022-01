Políticos e especialistas reúnem-se virtualmente na quarta-feira para analisar pandemia

Reunião do Infarmed realiza-se por meios digitais a partir das 10h. No dia seguinte, há Conselho de Ministros.

Políticos e especialistas reúnem-se, novamente, nesta quarta-feira para analisar a evolução da pandemia de covid-19, confirmou o PÚBLICO. A habitual reunião do Infarmed, marcada para as 10h, realiza-se através de plataforma digital. No dia seguinte, 6 de Janeiro, reúne-se o Conselho de Ministros e a Comissão Permanente da Assembleia da República (às 15h).

O último encontro, em que participam representantes partidários, membros de órgãos de soberania e parceiros sociais, aconteceu a 19 de Novembro de 2021, a quase um mês do Natal. Nessa altura, o Governo tentava antecipar medidas restritivas em resposta ao facto de já se registar um aumento de infecções em Portugal e na Europa.

A 25 de Novembro, o primeiro-ministro anunciou então, e entre outras medidas, o encerramento das escolas entre 3 e 9 de Janeiro e o teletrabalho obrigatório, para tentar evitar “o trágico Janeiro de 2021”. Mais tarde, em meados de Dezembro, quando a nova variante Ómicron já se alastrava na Europa, o período dessa contenção de contactos foi antecipado para dia 26 de Dezembro.

Entretanto, na última semana, houve quatro dias consecutivos em que foram registados novos máximos de novos casos e no boletim de sexta-feira passou-se mesmo a barreira das 30 mil novas infecções.

Ao que o PÚBLICO apurou, ainda nem todos os partidos ou os especialistas receberam a convocatória para a reunião, mas ela acontecerá no dia 5 de Janeiro. A informação foi avançada por Luís Marques Mendes, no domingo à noite, na SIC, que disse não esperar grandes novidades ou mudança de estratégia. O comentador defendeu, no entanto, alguma clarificação. “[As escolas] abrem ou não abrem no dia 10?...”, quis saber.