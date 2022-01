Mensagem eleitoral do PS será centrada no perfil dos líderes e na estabilidade

Destacar as características de governação de António Costa será a pedra de toque do discurso de campanha, o qual assentará também na necessidade de um governo para quatro anos.

No plano do discurso, “a estratégia de campanha do PS assentará em duas ideias fortes: a comparação dos perfis de liderança e a necessidade de que as eleições tragam estabilidade para a recuperação”, afirmou ao PÚBLICO Duarte Cordeiro, director da campanha socialista.