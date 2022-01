As 12 promessas com que o PS quer ganhar as legislativas

O PS apresentou as linhas gerais do seu programa eleitoral. Entre alterações ao recrutamento de professores ou a antecipação de metas de combate às alterações climáticas, as propostas socialistas são de continuidade, mas também reflectem as “lições da pandemia”.

Quatro anos, cinco pilares, doze prioridades. Estes são os números do PS para ganhar as legislativas. Nas linhas gerais do programa apresentado esta segunda-feira, os socialistas assinalam cinco pontos essenciais que deverão guiar a próxima legislatura: uma boa governação (que inclui contas certas e investimento na Saúde e Educação); o combate às alterações climáticas; respostas aos desafios demográficos (incluindo a conciliação do trabalho com a qualidade de vida); o combate às desigualdades (com aumento dos rendimentos) e a transição para uma sociedade digital.

O programa socialista é essencialmente de “continuidade”, mas acrescenta algumas “lições da pandemia”, nomeadamente em relação à transição digital e adaptação a novos modelos de trabalho. Nestes cinco pilares que deverão guiar a proposta do PS para a próxima legislatura, os socialistas querem: