A perda de biodiversidade é o negócio à frente da vida

Dentro de semanas termina o mandato do ministro do Ambiente que mais tempo ocupou o cargo na história da democracia portuguesa. Matos Fernandes está há mais de seis anos nos Governos de António Costa e a política ambiental ressente-se. Em 2018, avisava: “Não sou de todo ambientalista”. Olhando para o estado da biodiversidade no país, entende-se o aviso.