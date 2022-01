Jair Bolsonaro internado em hospital de São Paulo

O Presidente do Brasil foi internado esta segunda-feira, com suspeita de obstrução intestinal. Jair Bolsonaro encontra-se no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para ser submetido a exames.

A informação foi confirmada à imprensa brasileira pelo médico-cirurgião António Luiz Macedo, que operou Bolsonaro após a facada que levou no abdómen, em Setembro de 2018, durante a campanha eleitoral.

Segundo o médico, suspeita-se que o Presidente brasileiro tenha uma nova obstrução intestinal. “Ele fará uma tomografia e mais exames para sabermos o que há no abdómen. Ainda não sabemos, mas pode ser causado, por exemplo, por um alimento mal mastigado, entre outros factores”, disse António Luiz Macedo, citado pela UOL.

Em Julho de 2021, Jair Bolsonaro foi internado durante quatro dias no hospital Vila Nova Star para tratar uma obstrução intestinal. Na altura, os médicos chegaram a colocar a hipótese de realizar uma intervenção cirúrgica, depois descartada quando o intestino do Presidente brasileiro voltou a funcionar normalmente.

Jair Bolsonaro, que estava de férias com a família em Santa Catarina, desembarcou em São Paulo nas primeiras horas da madrugada desta segunda-feira e seguiu imediatamente para o hospital.

Desde que foi esfaqueado durante uma acção de campanha em Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, em 2018, Bolsonaro já foi internado cinco vezes para ser submetido a cirurgias relacionadas com o incidente.

O Presidente brasileiro foi duramente criticado por não ter interrompido as suas férias em Santa Catarina após as chuvas intensas que atingiram o estado da Bahia e que causaram pelo menos 25 mortes e várias centenas de feridos.