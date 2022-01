Peugeot é o novo líder de vendas e destrona Renault ao fim de 23 anos

O mercado nacional de veículos cresceu 1,9% em 2021, recuperando assim muito ligeiramente da quebra de 33,9% que tinha sofrido em 2020. Em Portugal, há um novo líder de vendas e essa é a maior novidade no mundo das marcas: a Peugeot (do grupo PSA, chefiado pelo português Carlos Tavares) ascendeu ao primeiro lugar do top nacional de vendas, por troca com a Renault, que liderou o mercado nacional durante 23 anos consecutivos.

Enquanto as vendas da marca da PSA cresceram 11% em Portugal, as da Renault caíram 17,1% em 2021. A Mercedes teve uma quebra semelhante (17,2%), mas consegue ainda assim segurar o terceiro lugar, com uma vantagem mínima (120 unidades) face ao quarto classificado, a BMW, também da Alemanha. A marca da Baviera cresceu 7,1% em 2021, ainda assim insuficiente para ultrapassar a marca de Estugarda no terceiro lugar das vendas nacionais.

Em termos gerais, o principal mercado nacional, o dos veículos ligeiros, registou uma subida menor (1,4%) do que o dos veículos pesados (subida de 21,3%). E dentro do mercado de ligeiros, os de passageiros foram os que percentualmente menos contribuíram para o acréscimo (mais 0,8%) quando comparado com os ligeiros de mercadorias (4,4%).

No entanto, a variação de vendas nos ligeiros de passageiros e de mercadorias foi praticamente igual em 2021, em termos nominais, até com uma ligeira vantagem para os carros de passageiros (mais 1220 unidades vendidas) face aos de mercadorias (mais 1212).