Imóveis vão ter número único de identificação

O ano de 2022 marca o início de uma nova etapa na história da propriedade em Portugal: a partir do segundo semestre, vai ser lançado o Número de Identificação do Prédio (NIP), um registo único que funcionará para as propriedades da mesma forma que o cartão de cidadão funciona para os indivíduos, juntando toda a informação relativa à identidade predial num único número. O projecto vai arrancar, primeiro, apenas para as propriedades rústicas, podendo, depois, vir a alargar-se também para as urbanas. São os primeiros passos para a criação de uma ideia já antiga, que só agora será possível: bases de dados abertos, interoperáveis e actualizados em tempo real, relativos a toda a informação disponível sobre as propriedades rústicas e urbanas.