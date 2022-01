Uma série para entendermos os vírus com que partilhamos o mundo

EPA/NIAID- RML/NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH HANDOUT

Vírus — Parasitas Obrigatórios estreia-se na RTP1. Três episódios que contextualizam o assunto do momento e antecipam o futuro da pandemia.

Tal como em todas as outras esferas do quotidiano, o vírus infiltrou-se na televisão, e a vários níveis — nos bastidores, a covid-19 alterou drasticamente a forma de trabalhar, mas, apesar das vicissitudes, a produção televisiva continuou; na ficção, o novo coronavírus entrou nas histórias trazendo com ele máscaras, hospitais, alusões mais ou menos vagas ou até sugestões de que a pandemia já acabou; na informação, continua a ser o prato principal diário, cansativo, incontornável.