Segunda na TV: Em Chamas pela França de outrora, na companhia de um “anjo da morte”

CINEMA

Matem o Mensageiro

AXN, 22h52

Dirigido por Michael Cuesta (realizador de L.I.E. - Sem Saída e episódios de Dexter e Segurança Nacional) e escrito por Peter Landesman, um thriller inspirado na verdadeira história de Gary Webb, relatada na obra homónima de Nick Schou. Webb (Jeremy Renner) é um premiado jornalista de investigação. Durante uma pesquisa, apercebe-se das origens do enorme consumo de crack que assolou os EUA nos anos 1970/80 e do envolvimento da CIA no contrabando de toneladas de cocaína provenientes da Nicarágua. Mesmo sob intimidações dos traficantes e da agência, prossegue o trabalho – decisão que vai ter um preço mais elevado do que podia imaginar.

Em Chamas

RTP2, 22h54

Jong-soo reencontra casualmente Hae-mi, uma amiga de infância que, prestes a fazer uma viagem a África, lhe pede para cuidar do gato durante a sua ausência. Ao regressar, já no aeroporto, ela apresenta-lhe Ben, com quem se envolveu romanticamente. Entre os dois homens surge uma relação ambígua, com tanto de fascínio como de rivalidade, que assume novas proporções quando o forasteiro confessa o seu estranho prazer. Estreado no Festival de Cinema de Cannes, um drama com toques de mistério, realizado, escrito e produzido pelo sul-coreano Lee Chang-Dong. Inspira-se no conto Os Celeiros Incendiados, incluído na compilação O Elefante Evapora-se, da autoria do aclamado escritor japonês Haruki Murakami. Os actores Yoo Ah-in, Steven Yeun e Jeon Jong-seo dão vida às personagens.

SÉRIES

Mary Kills People

AMC, 13h28

Estreia de uma premiada série canadiana de drama e suspense em torno de temas como amor, dilemas morais e eutanásia. De dia, Mary Harris (Caroline Dhavernas) é uma médica que salva vidas a trabalhar nas urgências hospitalares; à noite, transforma-se num “anjo da morte” que foge à lei para ajudar doentes terminais a porem fim à própria vida. Tudo se complica quando começa a ser perseguida pela polícia e também quando se apaixona por um dos seus pacientes. Para ver de segunda a sexta.

Ordem Moral

RTP1, 22h58

Em 1918, Maria Adelaide Coelho da Cunha, proprietária do Diário de Notícias e filha do fundador do jornal, foge com o antigo motorista, muito mais novo do que ela. Gera-se uma busca altamente mediática. Três semanas depois, é encontrada, internada no hospício Conde de Ferreira e declarada louca e incapaz por Júlio de Matos, Egas Moniz e Sobral Cid, o que permite ao marido vender o jornal e entregá-lo ao serviço dos poderes que irão instituir a ditadura anos depois. Esta Ordem Moral é a versão em mini-série do filme realizado por Mário Barroso. É composta por três episódios (emitidos hoje, de uma só vez), com direito a cenas inéditas. Tal como o filme, tem argumento de Carlos Saboga, música de Mário Laginha e Maria de Medeiros no papel principal.

DOCUMENTÁRIO

França - Uma Viagem pelo Tempo

RTP2, 20h36

Estreia. O que havia, há milhões de anos, no lugar da Torre Eiffel, do Castelo de Chambord ou da cidade de Brest? Este trabalho, assinado pelo geólogo Arnaud Guérin e o realizador Michael Pitiot, recorre a uma combinação de imagens reais e efeitos visuais para revelar a história geológica de França – um passado com paisagens de lagoas quentes onde nasceu Paris, de grandes montanhas na Bretanha ou até de uma selva subterrânea.

Foto França - Uma Viagem pelo Tempo

Lendas das Profundezas Marinhas

Odisseia, 21h47

Jacques Cousteau não era o único explorador da família e inspirou os seus netos a seguir os seus passos mundo afora – ou, neste caso, mar adentro. Lendas das Profundezas Marinhas é uma série documental semanal que, em quatro episódios (exibidos hoje de uma assentada), acompanha os irmãos Céline e Fabien Cousteau nas suas aventuras nos mares, para explorarem e darem a conhecer alguns dos mistérios dos oceanos profundos.

INFANTIL

Patoaventuras

Disney Channel, 18h25

Novos episódios do reboot de Duck Tales, em que o Tio Patinhas e os seus três sobrinhos enveredam por expedições cheias de aventuras por todo o mundo.