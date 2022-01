Profissionais de saúde exaustos: “Temos enfermeiros a questionar se fizeram tudo” para salvar os doentes

“Estamos muito habituados a morar nesta incerteza.” A frase é proferida por Carlos Neto, enfermeiro gestor do serviço de urgência do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, mas o sentimento é comum entre os profissionais de saúde um pouco por todo o país. As urgências são uma porta aberta aos cidadãos e são cada vez mais os que nas últimas semanas têm recorrido a este serviço, mas a maioria dos casos são doentes não urgentes. Médicos e enfermeiros de vários pontos do país alertam para a preocupação que têm em não existirem recursos humanos para ajudar toda a gente.