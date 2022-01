Covid-19. Synlab promete testar todos os passageiros, com e sem marcação, no Aeroporto de Lisboa

Neste sábado, dezenas de pessoas estiveram à espera para fazer o teste à covid-19 no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. A Synlab diz que as filas se devem ao facto de o centro de testagem do aeroporto ser o único local aberto no primeiro dia do ano.

A Synlab, entidade responsável pelo centro de testagem do aeroporto de Lisboa, assegurou este domingo à Lusa que vai testar todos os passageiros, com e sem marcação.

“Pretendemos testar todos os passageiros, com e sem marcação, que aguardam no aeroporto de Lisboa, para não ficar ninguém impedido de viajar”, afirmou fonte oficial da empresa em resposta, por escrito, a questões colocadas pela Lusa, após a transmissão de imagens televisivas que mostravam enormes filas de pessoas à espera para fazerem o teste à covid-19 no Aeroporto Humberto Delgado em Lisboa.

Segundo a mesma fonte, o “centro de testagem do Aeroporto de Lisboa atendeu até agora 1800 pessoas, o máximo desde que abriu, e hoje já deveria estar encerrado, mas mantém-se em funcionamento”. “Tem sido um dia muito difícil no Centro de testagem do Aeroporto, dado o enorme afluxo de pessoas”, acrescentou.

As filas de espera devem-se, segundo a Synlab, ao facto de o centro de testagem do aeroporto ser o único local aberto no primeiro dia do ano para se efectuarem testes à covid-19. “Apesar de o serviço estar aberto em exclusivo a passageiros, regista-se também uma necessidade acrescida de testagem para os passageiros dos numerosos voos de regresso após as férias de Natal e fim de ano”, conclui a fonte.

Contactada por diversas vezes fonte oficial da ANA, não foi possível obter resposta desta entidade até agora.