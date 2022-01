Covid-19 em Portugal: 14 mortes e 11.080 novos casos. Internamentos sobem

Há mais 58 doentes internados nos hospitais portugueses, num total de 1081. Destes, 148 estão no cuidados intensivos, mais seis do que no balanço anterior.

Portugal registou no primeiro dia do ano, mais 11.080 casos de infecção e 14 mortes por covid-19. De acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado este domingo, o total de vítimas mortais sobe assim para 18.990 e o número total de infectados desde o início da pandemia é de 1.424.016.

Na quinta-feira, Portugal contabilizou o número máximo de infecções diárias desde o início da pandemia, chegando a ultrapassar os 30 mil casos de infecção.

O relatório de situação indica que há agora 1081 doentes com covid-19 nos hospitais, mais 58 do que na actualização anterior. Nos cuidados intensivos há mais seis pacientes, num total de 148.

Há mais 3967 doentes recuperados, num total de 1.201.704 recuperações desde o início da pandemia. Há mais 7.099 casos activos, o que significa que 203.322 portugueses ainda lidam com a doença. Há agora mais 2566 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, num total de 175.880.

Os indicadores da matriz de risco, que monitoriza a evolução da situação epidemiológica no país, são iguais ao do dia anterior, uma vez que estes dados só são actualizados nos boletins de segunda, quarta e sexta-feira. Portugal continua na “zona vermelha”. O R(t) – ou índice de transmissibilidade – está nos 1,35 a nível nacional e em 1,36 se for considerado apenas o continente. Já a incidência situa-se em 1182,7 casos por 100 mil habitantes a nível nacional e em 1188,4 casos se olharmos apenas para o território continental.