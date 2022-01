Costa ignorou o Rui presente e dirigiu-se ao Rui ausente

António Costa tem simpatia por Rui Tavares – que é vereador em Lisboa eleito na lista encabeçada por Fernando Medina. Mas a declarada “estima pessoal” não evitou que o secretário-geral do PS ignorasse o tempo quase todo o partido do Rui presente e dirigisse as baterias ao Rui ausente: os portugueses ou escolhem António Costa ou Rui Rio. E o primeiro-ministro até já fala de si na terceira pessoa, como fez quando defendeu que não se deve ter medo da maioria absoluta do PS: “Já governei em maioria [na Câmara de Lisboa], já governei em minoria. Não foi isso que mudou António Costa. O António Costa foi sempre o mesmo”.

A cassete da bipolarização e da maioria do PS marcou todo o debate entre Costa e Rui Tavares, com uma excepção. Na única referência que fez ao Livre (que se dispôs a uma aliança com o PS), Costa atirou-o para o canto da direita, com recurso a uma aliteração: “Um voto no Livre não nos livra da direita. O que nos livra da direita é o voto no PS”.

António Costa insistiu que só tem um plano A: a maioria absoluta. Voltar a repetir a geringonça seria um erro, para o primeiro-ministro, apesar dos apelos públicos que têm surgido. Costa apresentou-se no debate como aquele que em 2019 defendeu a continuação da geringonça e foi depois supostamente “traído” – “Nesta legislatura o acordo desapareceu”. Assim, para “não ficar na dependência dos humores, dos jogos políticos e das movimentações tácticas” dos antigos parceiros, só a maioria absoluta é a resposta: “A única forma de termos uma maioria progressista em Portugal é com uma maioria do Partido Socialista” porque “temos que garantir que não andamos de crise em crise”.

Foto Rui Tavares em debate com António Costa RTP

Rui Tavares defendeu que “quem vota António Costa para ter maioria absoluta pode acabar a ter um bloco central com Rui Rio” e que o voto útil era no seu partido - “o Livre não é o PS” e também não é o Bloco e o PCP porque não faz uma alegada política do “bota-abaixo” mas do “bota-acima”. Mas, lá está, com a excepção da frase “o voto no Livre não nos livra da direita”, o Rui favorito para o contraponto era outro, o ausente Rio. “A escolha que tem que se fazer é entre prosseguir com uma maioria de progresso ou regressar às políticas da austeridade. A escolha é entre mim e Rui Rio”, disse Costa que utilizou o argumento em várias variações, nomeadamente recordando que não se aumentam salários com um “Governo que esteve contra o aumento do salário mínimo”. E ainda que “uma coligação do PSD com o Chega como acontece nos Açores é um retrocesso perigosíssimo”. Em síntese, “o que não podemos ter é um governo do dr. Rui Rio” para poder prosseguir “a agenda do trabalho digno” e o programa do PS.

Marcelo Rebelo de Sousa deve estar contentíssimo. A avaliar por este debate – e pelas reacções à mensagem presidencial de Ano Novo, a sua expressão “virar a página” está a ser festejadíssima. Não admira: é uma daquelas frases “catch all parties” e cada um escolhe o sentido que mais lhe convém.