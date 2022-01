Ómicron enfrenta economias cada vez mais resistentes ao efeito da pandemia

Vaga após vaga, as economias, incluindo a portuguesa, foram sofrendo um impacto negativo cada vez mais moderado, uma tendência que, de acordo com os primeiros dados disponíveis, se pode prolongar com a variante Ómicron

Na Times Square, em Nova Iorque, as 15 mil pessoas que vieram festejar a passagem do ano ocuparam pouco mais de um terço da lotação habitual. Em Amesterdão, a polícia dispersou os ajuntamentos de mais de quatro pessoas. E em Lisboa e no Porto, os fogos-de-artifício foram cancelados. A forma como a Ómicron afectou os festejos da entrada em 2022 é evidente e parece constituir um mau indício para evolução da economia no arranque do ano. No entanto, os indicadores até agora conhecidos não mostram um impacto muito negativo da nova variante na actividade, confirmando para já a ideia de que as economias estão, a cada nova vaga que chega, mais habituadas a viver com a pandemia.