Real Madrid entra com o pé esquerdo em 2022

“ Merengues ” sofreram a segunda derrota no campeonato, tendo sido surpreendidos no reduto do Getafe.

O início do ano foi amargo para o Real Madrid. Na primeira jornada de 2022, a 19.ª do campeonato espanhol, os “merengues” foram surpreendidos em casa do Getafe, onde perderam por 1-0, correndo o risco de sofrer uma aproximação do Sevilha no primeiro lugar.

Um golo de Enes Unai, logo aos 9’, após uma perda de bola infantil, foi quanto bastou para o Getafe, agora 16.º classificado, impor ao líder da prova aquela que foi a sua segunda derrota nesta caminhada. De pouco valeram aos visitantes os 74% de posse de bola ou os 15 remates (ainda que apenas quatro enquadrados) realizados.

Com o Sevilha no segundo lugar, a oito pontos de distância, mas com menos dois jogos realizados, no pior dos cenários o Real Madrid poderá ver encurtada para dois pontos a margem de manobra. Os andaluzes jogam na segunda-feira em casa do Cádiz, penúltimo classificado.