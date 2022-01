Barcelona encurta distâncias e já é quinto na La Liga

Formação catalã venceu com um golo de Luuk de Jong na deslocação a Maiorca e ultrapassou Valência, Real Sociedad e Rayo Vallecano.

O FC Barcelona venceu este domingo, por 0-1, em Palma de Maiorca, com um golo de Luuk de Jong (44’), e saltou, à 19.ª jornada, para o quinto lugar da Liga espanhola, superando Valência, Real Sociedad e Rayo Vallecano na tabela.

De Jong esteve em destaque ao marcar de cabeça, após mais de três meses de “jejum”, vencendo o azar numa noite em que acertou duas vezes nos ferros da baliza antes de colocar os “blaugrana" no caminho da vitória.

Os catalães dominaram na primeira parte e suportaram a reacção do Maiorca na fase final da partida, acabando por segurar os três pontos após intervenções meritórias do internacional alemão Ter Stegen.

Por seu lado, a Real Sociedad somou o sexto jogo consecutivo sem vencer ao empatar (1-1) no terreno do Alavés, enquanto o Bétis perdeu (0-2) na recepção ao Celta.

A equipa de San Sebastian chegou a liderar o campeonato, mas entrou em “queda livre” há seis jornadas, com dois empates e quatro derrotas, que atiraram a Real Sociedad para sétima posição, com 30 pontos, a par do Rayo Vallecano.

O Bétis, terceiro da prova, somou a segunda derrota seguida, ao perder em casa frente ao Celta de Vigo, que resolveu a partida ainda na primeira parte com um “bis” do internacional espanhol Iago Aspas (36 e 45+2’), o primeiro de penálti.

Pela equipa de Sevilha jogaram os internacionais portugueses Rui Silva e William Carvalho, ambos titulares.

O Elche, reduzido a 10 elementos desde os 47 minutos (vermelho exibido a Diego González), aguentou o “nulo” na recepção ao Granada, que teve o guarda-redes Luís Maximiano entre os titulares e o defesa Domingos Duarte no “banco”.

Perante os resultados de hoje, os “merengues” prosseguem na liderança, com 46 pontos em 20 jogos, seguidos de Sevilha, com 38 (18), Bétis (33), Atlético Madrid (32), Barcelona (31), Rayo Vallecano e Real Sociedad (30), todos com 19 jogos.