“A liderança não pode ser igual no FC Porto, Sporting ou Benfica”

Sistematizar o trabalho de campo, aperfeiçoar a metodologia de treino, desenvolver aptidões tácticas e estratégicas, ler bem o jogo e fazer as opções certas no momento exacto. Estes são alguns dos predicados mais comummente associados a um treinador de topo, mas esta é uma visão redutora. Jerry Silva, advogado, juiz-árbitro do TAD, antigo futebolista e autor do livro Treinador de Elite, Quem És?, ajuda-nos a aprofundar as exigências com que se deparam os técnicos do futebol de hoje e aponta as características distintivas de quem tem sucesso com mais frequência.