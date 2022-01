Pela primeira vez, uma mulher vai dirigir um teatro de ópera italiano

É a segunda vez que a ucraniana Oksana Lyniv entra para a História como pioneira numa profissão em que os estereótipos de género são ainda muito prevalentes: depois de ter sido a primeira maestrina a dirigir uma orquestra no Festival de Bayreuth, torna-se agora directora musical do Teatro Comunale di Bologna.

A maestrina Oksana Lyniv assume este mês de Janeiro o cargo de directora musical do Teatro Comunale di Bologna, em Bolonha, Itália, iniciando um mandato de três anos que inclui pelo menos a direcção de duas óperas e dois concertos por temporada. A ucraniana, que já protagonizara uma façanha pioneira no Verão passado, quando foi a primeira mulher a dirigir uma orquestra no mítico Festival de Bayreuth, será assim a primeira profissional do sexo feminino a encabeçar um teatro de ópera italiano.

Honrada pelo convite, mas assumindo o peso da responsabilidade, a maestrina que foi convidada pela instituição italiana em Outubro passado, aos 43 anos, e começará as novas funções a 22 de Janeiro, publicou um post na sua conta de Instagram em que lembra que Itália é “um país onde a música clássica tem uma história extraordinária, é sentida em todos os cantos e faz parte da identidade nacional”. Só a cidade de Bolonha, aponta, tem 50 ruas com o nome de compositores clássicos.

Na mesa publicação, a maestrina recorda também que o Teatro Comunale di Bologna foi inaugurado em 1763, com a estreia da ópera Il Triunfo di Clelia, de Willibald Gluck, na presença do compositor.

Lyniv estreou-se com a Orquestra del Comunale em Março, num concerto na sala Bibiena ainda sem público, por causa da pandemia, e depois regressou a Bolonha em Maio para um concerto no auditório Manzoni.

“Não sabia, quando recebi a carta do Teatro Comunale que seria a primeira directora musical de uma ópera italiana. Estou muito feliz e honrada por fazer parte deste acontecimento e desta mudança histórica”, disse ao jornal britânico The Guardian. Mas esta não é a única mudança histórica que a maestrina ucraniana protagonizou.

Desde 1876, 92 homens dirigiram as óperas de Richard Wagner no Festival de Bayreuth. Na última edição deste acontecimento de referência no calendário operático europeu, Oksana Lyniv tornou-se na primeira mulher a dirigir uma orquestra em 145 anos de história. Aconteceu com a ópera O Navio Fantasma, numa encenação de Dmitri Tcherniakov.

Numa entrevista que deu então à revista Platea contava que todos os dias, quando se dirigia ao fosso da orquestra, atravessava uma galeria de retratos onde estão representados todos os maestros da história do Festival de Bayreuth (o próprio Richard Wagner e o seu filho, mas também Richard Strauss, Wilhelm Furtwängler, Pierre Boulez…).

Filha de músicos, Oksana Lyniv nasceu em 1978 em Brody, na Ucrânia, e cresceu rodeada de música, mas só quando tinha 18 anos e estudava na Academia Nacional de Música de Lviv decidiu que queria ser maestrina. Na altura, contou à Platea, não o encarou como um desafio, não pretendia romper com os estereótipos de género que percebeu depois marcarem esta profissão; o que a fascinava era mesmo a operação de conduzir uma orquestra.

Fundadora, em 2016, da Orquestra Sinfónica Jovem da Ucrânia, a sua carreira passou pela Ópera Nacional de Odessa, onde esteve cinco anos como assistente, e depois pela Bayerische Staatsoper de Munique, onde foi assistente do maestro Kirill Petrenko. Foi na Orquestra Filarmónica de Graz, na Áustria, onde esteve três anos, que se viu pela primeira vez nomeada maestrina titular de uma instituição.