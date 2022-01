PinkPantheress, Magdalena Bay e o TikTok como fábrica de hits

Ainda não revelou publicamente o seu nome verdadeiro e passou os primeiros meses da sua brevíssima carreira sem mostrar o rosto. Ela é PinkPantheress e nasceu em 2001, no Reino Unido. Escreve músicas para a geração do défice de atenção, isto é, canções curtas que não costumam ultrapassar os dois minutos de duração. Sampla clássicos do drum and bass britânico que deu cartas no início do milénio e possui uma voz melódica que dá uma dimensão pop ao seu rudimentar exercício electrónico. E assinou um contrato discográfico com a Parlophone após ter conseguido ganhar popularidade no TikTok, aplicação a que recorreu para apresentar os seus primeiros temas.