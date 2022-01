As lendas de um Portugal supersticioso e sobrenatural, em breve na televisão

Nuno Soler é um ávido consumidor de contos fantásticos e séries de contornos sobrenaturais. Certo dia, apercebeu-se de que, apesar de conhecer lendas nórdicas, francesas e inglesas “quase de cor”, não estava familiarizado com o folclore português. Começou a pesquisar e deu com “milhares” de histórias seculares, extremamente “variadas em termos de género”. “Lendas épicas, lendas de terror, lendas de comédia...” Foi uma descoberta “surreal”, diz o argumentista ao PÚBLICO. O encontro dá-se na aldeia de Sortelha (Sabugal, Guarda), onde, ao longo das últimas semanas, foram rodados três episódios de Lusitânia, produção da Take It Easy Film, numa parceria com a RTP, em que Soler vai à caça das superstições de um Portugal “mitológico”. Um país que, garante, “ainda existe” em certos pontos do mapa, e que raramente é “explorado em ficção”.