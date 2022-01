Domingo na TV: espaço para suspeitos, debate, uma actriz querida e o pai da bossa nova

CINEMA

Knives Out - Todos São Suspeitos

RTP1, 14h58

Harlan Thrombey, um escritor de renome, organiza uma grande festa para o seu 85.º aniversário. No dia seguinte, aparece morto. Enviado a investigar o caso, o detective Benoit Blanc percebe que todos os presentes teriam um motivo real para o assassinar. Realizada e escrita por Rian Johnson (nomeado para o Óscar de melhor argumento original), uma comédia negra com Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, Lakeith Stanfield, Katherine Langford, Jaeden Martell e Christopher Plummer.

Ad Astra

Fox Movies, 21h15

Uma história de ficção científica produzida, escrita e realizada por James Gray, com interpretações de Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Liv Tyler e Donald Sutherland. O engenheiro espacial Roy McBride é enviado para o Sistema Solar com a missão de encontrar o pai, um astronauta desaparecido durante uma viagem em busca de vida inteligente. Roy vai deparar-se com um mistério que ameaça toda a Humanidade.

Sniper Americano

AXN, 21h55

Depois do 11 de Setembro, Chris Kyle foi para as linhas da frente contra o terrorismo, onde se revelou um atirador furtivo fora de série. Entre 1999 e 2009, obteve o maior número de baixas como atirador da história militar norte-americana, Chamavam-lhe “A Lenda”. Mas vivia batalhas tão ou mais difíceis na sua vida privada. Realizado por Clint Eastwood e protagonizado por Bradley Cooper, o filme foi nomeado para seis Óscares e acabou por arrecadar um, pela montagem de som.

SÉRIE

Ku’damm 63: Toca a Dançar

RTP2, 22h04

Estreia da mini-série alemã, composta por três episódios, que dá continuação a Ku’damm 56: Toca a Dançar. No centro da trama estão as lutas profissionais e pessoais das mulheres da família Schollack (mãe e três filhas), proprietárias de uma escola de dança na Berlim dos anos 1960.

INFORMAÇÃO

Debates - Legislativas 2022

RTP1, 20h50

Directo. No canal público, a ronda de debates em torno das eleições legislativas, marcadas para 30 de Janeiro, abre com a troca de argumentos entre António Costa, actual primeiro-ministro e secretário-geral do PS, e Rui Tavares, fundador do Livre e cabeça de lista do partido por Lisboa. O debate é moderado pelo jornalista João Adelino Faria.

DOCUMENTÁRIO

Beatriz Costa - A Alegria É a Minha Religião

RTP2, 15h54

Estreia. Retrato de uma das mais queridas actrizes portuguesas, a “menina da franja” lembrada como a costureira Alice d’A Canção de Lisboa (1933) ou a lavadeira Gracinda da Aldeia da Roupa Branca (1939). A realização é de Laurent Filipe; a autoria, de Paula Castelar e Henrique Mateus.

MÚSICA

João Gilberto ao Vivo em Tóquio

RTP2, 00h43

Estreia. É um dos nomes mais justamente celebrados da música popular brasileira. Mestre fundador da bossa nova (com Tom Jobim e Vinicius de Moraes), João Gilberto raramente permitia a captação dos seus concertos. Esta foi feita numa deslocação ao Japão, em Novembro de 2006, e levou anos a ser editada, por pessoas da sua confiança. Só veria a luz do dia em Março de 2019, meses antes da sua morte.

ENTRETENIMENTO

Hell’s Kitchen

SIC, 21h30

Estreia da segunda temporada da versão portuguesa da competição culinária, em forma de reality-show, celebrizada por Gordon Ramsay. Ljubomir Stanisic é o chef anfitrião.

INFANTIL

Madagáscar (V. Port.)

Fox, 10h50

Alex e os amigos Marty, Melman e Glória viviam no zoo de Central Park... Até serem despachados para África. É o início de uma aventura selvagem que prossegue, às 12h15, em Madagáscar 2.