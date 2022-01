Covid-19 em Portugal: 21 mortes, 23.290 casos e mais de 5 mil recuperações. Internamentos descem

Há agora 1023 doentes com covid-19 nos hospitais, menos um do que na actualização anterior. Nos cuidados intensivos há menos três pacientes, num total de 142.

Portugal registou, no último dia do ano, mais 23.290 casos de infecção e 21 mortes por covid-19. De acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado este sábado, o total de vítimas mortais sobe assim para 18.976 e o número total de infectados desde o início da pandemia é de 1.412.396.

A tendência de subida consecutiva de casos diários em Portugal é assim quebrada nesta sexta-feira. Durante os últimos quatro dias, Portugal bateu consecutivamente o número máximo de infecções diárias registados desde o início da pandemia, chegando na quinta-feira a ultrapassar os 30 mil casos de infecção.

O relatório de situação indica que há agora 1023 doentes com covid-19 nos hospitais, menos um do que na actualização anterior. Nos cuidados intensivos há menos três pacientes, num total de 142.

Há mais 5758 doentes recuperados, num total de 1.197.737 recuperações desde o início da pandemia. Há mais 17.511 casos activos, o que significa que 196.223 portugueses ainda lidam com a doença. Há agora mais 3755 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, num total de 173.314.

A maior parte dos novos casos foi registada em Lisboa e Vale do Tejo (9549 novas infecções ou 41%) e, depois, no Norte (8587 novos casos ou 36,8%). Em Lisboa e Vale do Tejo foram registadas quatro das 21 mortes desta sexta-feira e no Norte foram sete.

O Centro contabiliza 2744 novos casos e seis mortes; o Alentejo 621 novas infecções e uma morte; o Algarve 628 novos casos e uma morte. Na Madeira registou-se 858 novos casos e uma morte e nos Açores 303 infecções e uma morte.

Os indicadores da matriz de risco, que monitoriza a evolução da situação epidemiológica no país, são iguais ao do dia anterior, uma vez que estes dados só são actualizados nos boletins de segunda, quarta e sexta-feira. Portugal continua na “zona vermelha”. O R(t) – ou índice de transmissibilidade – está nos 1,35 a nível nacional e em 1,36 se for considerado apenas o continente. Já a incidência situa-se em 1182,7 casos por 100 mil habitantes a nível nacional e em 1188,4 casos se olharmos apenas para o território continental