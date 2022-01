PSD, PS e PCP concordam com mensagem do Presidente da República

Os três partidos manifestaram acordo com as palavras de Marcelo. PSD e PS dizem rever-se “totalmente” no discurso de Marcelo.

PS, PSD e PCP não encontraram um qualquer motivo para criticar a mensagem de Ano Novo de Marcelo Rebelo de Sousa. Antes pelo contrário. De uma forma mais directa ou indirecta todos concordaram com o expressado pelo Presidente da República.

O PSD aproveitou mesmo as palavras “virar de página” para pedir uma vitória na eleição legislativa de 30 Janeiro. “[O Presidente] acentuou muito na pandemia, na paragem económica, na crise social e em algo muito importante para o PSD: a descompensação das pessoas. Ou seja, nos efeitos indirectos ou laterais da pandemia”, começou por afirmar André Coelho Lima.

Para o vice-presidente social-democrata a mensagem do Presidente “acentuou sobretudo na esperança”: “Na proximidade de um acto eleitoral, significa também haver o virar de página a que se referiu o Presidente da República”. André Coelho Lima acrescentou ainda que é “com sentido de dever que nos associamos à necessidade do virar de página do nosso país”.

“Esse virar de página, na perspectiva do PSD, que se apresenta a estas eleições com toda a humildade, com o objectivo de as vencer, precisamente para protagonizar esse virar de página. Essa ambição, esses novos momentos, que o país precisa”, salientou, associando “totalmente” o partido à mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa.

José Luís Carneiro, vice-secretário-geral adjunto do PS, começou logo por dizer que o partido se revia “plenamente na mensagem do Presidente. “Revemos, em primeiro lugar, porque o país precisa de estabilidade política para consolidar a estratégia de combate à pandemia. E precisa também de previsibilidade nas políticas para assegurar as condições de recuperação da economia e das condições de vida dos portugueses”, começou por afirmar o dirigente socialista.

Questionado que esforços está o PS a fazer se não houver uma maioria nas legislativas, José Luís Carneiro afirmou que “o importante valorizar e sublinhar aquelas que são as duas palavras que sobressaem da intervenção do Presidente: estabilidade política, (…) a previsibilidade das opções de política”. Sobre a expressão “virar de página”, Carneiro viu-a como a de “que todos juntos” vamos vencer a crise.

O PCP destacou as preocupações do Presidente da República relativamente à boa aplicação dos fundos europeus. “Essa é a firme determinação do PCP. Ou seja, que os recursos disponíveis não sejam afogados em corrupção e off-shores e sejam efectivamente aplicados no país e na melhoria das condições de vida das populações”, afirmou deputado António Filipe.

E para o também membro do comité central do PCP essa aplicação deve reflectir “um aumento generalizado dos salários”, “resolver o problema da precariedade”, “dignificar a contratação colectiva” e “reforçar significativamente o Serviço Nacional de Saúde”. António Filipe salientou ainda necessidade de garantir uma “habitação digna” e “creches gratuitas”. Para o deputado, as palavras do Presidente da República “reflectem as preocupações das pessoas”.

André Ventura, líder do Chega, afirmou que o Presidente “continuou a falhar no essencial”: “Foi incapaz de apontar os verdadeiros responsáveis pela crise que estamos a viver, o PS e a extrema-esquerda.”