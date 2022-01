2022 tem de ser o ano de “virar a página”, diz Marcelo

O Presidente da República quer que o ano de 2022 seja o ano de, verdadeiramente, “virar a página” da crise pandémica, social e política do país. Na sua curta mensagem de Ano Novo, Marcelo Rebelo de Sousa deixou cinco verbos que quer ver o país conjugar durante os próximos 12 meses: “Consolidar, decidir, reinventar, reaproximar, virar a página”.

“Este 2022 tem de ser mesmo ‘Ano Novo Vida nova'”, disse, apontando a necessidade de “aprender a viver” com a pandemia, “com a paciência de quem já viveu quase 900 anos, passou milhentas crises" mas que “desta vez tem muito mais a fazer para recuperar o tempo perdido”.

Por três vezes Marcelo Rebelo de Sousa sugere que em 2021 não se fez o suficiente. A segunda foi quando falou do “nosso Portugal”, que este ano assinala “duas décadas da independência de Timor e dois séculos da independência do Brasil”, para a seguir dizer que “podemos fazer muito mais”. E resumiu naqueles cinco verbos o que há a fazer, tarefas que destinou a todos os portugueses, e não apenas aos dirigentes políticos.

Consolidar refere-se ao combate à pandemia. Foi aqui que disse que entre Janeiro e Março será o período “crucial para que o Inverno ajude” a debelar a fase crítica. Decidir diz respeito às eleições legislativas, das quais sairá “uma Assembleia da República com legitimidade renovada” e um Governo “que possa refazer esperanças ou confianças perdidas”.

Reinventar é uma tarefa “para todos nós”, sobretudo para os que tiveram as vidas “congeladas ou trucidadas” pela pandemia e que têm agora de as “recriar com imaginação”. E também com o bom uso dos “fundos europeus irrepetíveis”, com transparência e “combate às corrupções”.

E reaproximar as pessoas, “redescobrir a solidariedade”, sobretudo para com “todos aqueles que vivem no passeio de uma rua sem sol”.

“Virar a página”, concluiu. Lembrando que o ano que findou estava para ser o “do fim e do recomeço” mas não foi, mas que 2022 tem mesmo de ser - e aí vão as três vezes que sugere que é preciso fazer mais.

Terminou a mensagem falando directamente de Presidente para os portugueses: “Eu estou presente, mais do que nunca. Conto convosco, mais do que nunca”.