Ano novo, desejos renovados

Portugal é um dos países europeus com maior número de anos de vida saudáveis perdidos. Essa perda de qualidade de vida está intimamente relacionada com os ha´bitos alimentares inadequados.

Findo mais um ano, é momento de olharmos para os meses que passaram e avaliarmos o que correu bem e menos bem, congratularmo-nos com as conquistas alcançadas e definirmos objetivos para o ano que se inicia. Há quem organize listas de resoluções, há quem pense nos desejos enquanto saboreia as 12 passas. Na Ordem dos Nutricionistas, vamos também fazer este exercício, que queremos partilhar com quem nos lê.