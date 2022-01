Papa Francisco diz que violência contra mulheres é “um ultraje a Deus”

Na primeira missa de 2022 a partir da Basílica de São Pedro, no Vaticano, o Papa dedicou a homília às mulheres e mães, que “sabem manter juntos os fios da vida”.

O Papa Francisco condenou a violência contra as mulheres, considerando-a “um ultraje a Deus”, na primeira missa de 2022 a partir da Basílica de São Pedro, no Vaticano. “Quanta violência se faz contra as mulheres. Chega. Ferir uma mulher é ultrajar a Deus, que tomou a humanidade de uma mulher”, disse Francisco.

O Papa dedicou a homília às mulheres e mães, e disse que elas “conseguem manter unidos o sonho e o concreto, evitando desvios do pragmatismo asséptico e da abstracção”.

As mães “sabem manter unidos os fios da vida” e, por isso, são essenciais no mundo porque são “capazes de tecer fios de comunhão, que se contrapõem aos arames farpados das divisões, que são muitos”.

Francisco enviou também uma mensagem à própria Igreja Católica, ao dizer que “a Igreja é mãe, é mulher, por isso não se pode encontrar um lugar para a mulher na Igreja sem a reflectir nesse coração de mãe. Este é o grande lugar da mulher na Igreja, do qual derivam outros secundários”.