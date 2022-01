Fugas: 22 fotogalerias para espairecer e alargar os horizontes em 2022

ZDENEK JAKL/BIRD PHOTOGRAPHER OF THE YEAR

“É neste ambiente que eu encontro a luz que quero, que tenho as pessoas que eu sinto como família.” Foi essa proximidade que fotografa na vida rural que terá conquistado o público do Travel Photographer of the Year, um dos maiores concursos de fotografia do mundo. Para Jorge Bacelar foi o prémio Public’s Choice, além de um segundo lugar para o seu portefólio na secção People of the World. Mas os restantes escolhidos também merecem aplauso: trazem-nos mundos.

Onde as salamandras desovam. Foi é o título da fotografia que deu a vitória a João Rodrigues na categoria Comportamento: Répteis e Anfíbios do concurso Wildlife Photographer of the Year e que mostra duas salamandras-de-costelas-salientes junto a um lago. “É um sonho tornado realidade”, disse o português na cerimónia de entrega de prémios, destacando o mais importante do seu trabalho enquanto fotógrafo. “Permite-me mostrar ao mundo a magia de um dos mais raros e frágeis ecossistemas de Portugal. Esta fotografia representa mais do que uma floresta e a fauna. De uma maneira representa a beleza de todos os ecossistemas que se podem perder para sempre devido à acção humana”, juntou. “Nunca foi tão urgente lutar contra a poluição e a destruição de lugares naturais”. Espreite todos os vencedores abaixo.

Mas antes dos vencedores, o concurso do Museu de História Natural britânico, o “maior concurso do mundo de fotografia da vida selvagem”, apresenta sempre algumas das melhores fotos em competição em cada ano: estas 16 também merecem visita e aplauso.

​É a primeira feira mundial a realizar-se no Médio Oriente e o primeiro evento global aberto a todos (pelo menos a todos os vacinados ou com teste negativo à covid-19) : a pandemia atrasou o certame um ano, mas em Outubro de 2021, por fim, abriu a Expo 2020 Dubai. A inauguração foi com uma cerimónia luxuosa de fogo-de-artifício, música e mensagens sobre o poder da colaboração global para um futuro mais sustentável.

A Sociedade Alemã para Fotógrafos de Natureza divulgou as fotografias vencedoras do concurso European Wildlife Photographer of the Year. E é sempre certo que são extraordinárias. O espanhol Angel Fitor foi o grande vencedor de 2021: esperou seis anos para conseguir fazer a fotografia de uma medusa no Mar Menor, uma lagoa de água salgada perto de Cartagena — parecem onze, mas são apenas duas – multiplicadas graças a uma série de flashes disparados em sequência. A paciência foi recompensada com a vitória no prémio principal para o Fotógrafo Europeu de Vida Selvagem do Ano 2021 entre mais de mil fotógrafos de 36 países.

O fotógrafo Ricardo Lourenço recebeu uma menção honrosa no concurso de fotografia de natureza As Aves Silvestres. A fotografia vencedora foi da autoria de Remo Savisaar, da Estónia. Uma fotogaleria que nos dá asas.

Um patinho amarelo e uma mosca num lago em Praga, um pinguim a surfar nas Ilhas Malvinas, a dança hipnotizante do grou-da-coroa-vermelha ou a história da águia e da raposa. Um dos concursos de fotografia de aves de maior prestígio do mundo mostrou os finalistas do Bird Photographer Of The Year. Fotógrafos de 73 países enviaram as suas melhores imagens. E dão muito que voar:

Já foram tiradas milhares e milhares de fotografias a Fellsfjara, a praia de areia preta em frente à famosa lagoa glacial no sudeste da Islândia, mas nenhuma como a de Steve Alterman que revela a ponta de um icebergue dos muitos que ficam presos na praia e não chegam ao mar enquanto derretem. “De vez em quando, pequenas ondas batiam sobre ele e desapareciam na areia preta. Percebi que o sol da manhã brilhava nas pequenas pedras da praia e que a ponta do icebergue, juntamente com a pequena pedra cor de laranja, criava um efeito deslumbrante”, explica o fotógrafo aos elementos do júri do recém-criado concurso Natural Landscape Photography Awards, que procura premiar fotografias de paisagens o mais autênticas e realistas possível — por isso mesmo, a organização pede os ficheiros RAW das fotografias a concurso. E são incríveis:

“Havia, desde o início, a fixação dos pontos de partida e de chegada.” Duarte Belo desenhou uma viagem que resume mais de trinta anos de mapeamento fotográfico da paisagem e da arquitectura portuguesas — fez uma viagem no tempo, utilizando fotografias a preto e branco, feitas em película entre as décadas de 80 e 90.

Depois de “tanta foto, tanta foto” e de dezenas de pequenos filmes, Eduardo Pinto e Laura Carlos escolheram nove histórias e trinta fotografias que dão corpo a mais uma etapa do projecto Documentar Algarve Interior — em exposição no Palácio Gama Lobo, em Loulé —, uma perspectiva “antropológica e documental” que nos transporta para as artes e os ofícios — “hoje quase em extinção” — da região algarvia e para os seus protagonistas. “Influenciou-me muito a minha avó, modelo de eleição, cheia de histórias”, conta à Fugas o fotógrafo Eduardo Pinto, sempre com “uma grande vontade de fotografar pessoas”.

Vive sozinha, com os seus animais no “prístino, poderoso” lago da Sibéria. E parece à prova do tempo, tal como os seus patins: foram feitos pelo pai em 1943. Um campeão olímpico já lhe ofereceu uns patins high tech, mas ela, já uma estrela internacional, gosta mais dos dela. Por essa e por outras, é já um símbolo do Baical.

O trabalho de uma jurista-fotógrafa que não se considera “fotógrafa de postais”. É “a alma de um país e de um povo gravada em momentos para sempre guardados na minha câmara e no meu coração”. Timor-Leste – Do Paraíso, Husi Paraízu, com prefácio de Ramos-Horta, será apresentado a 4 de Julho no Museu do Oriente.​

Uma das primeiras mulheres fotógrafas da National Geographic esteve no Exodus Aveiro Fest, onde falou da vida selvagem e dos “tesouros” que merecem ser protegidos.​

A empresa portuguesa Impactplan começou por proteger e decorar os céus de Águeda mas foi avançando por Portugal e pelo mundo. Este ano anda também pelos ares de Wimbledon e Bercy e noutras cidades portuguesas também tem impacto luminoso.

Foram afundadas a duzentos metros de uma praia de Pernera, no Chipre, mais de 93 peças entre árvores, humanos e seres híbridos. Jason de Caires Taylor é um dos muitos artistas que dá voz ao mundo natural.

Concurso de fotografia juntou mais de 600 mil fotografias provenientes de 170 países. A Fugas mostra algumas das melhores da categoria Culinária​.

Mas há mais fotografia dedicada à comida e sob outras perspectivas. No ano em que foi criado um prémio especial para fotógrafas (em homenagem à finlandesa Claire Aho), o Pink Lady Food Photographer of the Year entregou um prémio especial a Rein Skullerud pelo trabalho realizado para o World Food Programme.

No início de Março, o fotógrafo Alexander Kuznetsov deixou-se ficar pela Lapónia finlandesa, esperou e captou imagens de uma beleza rara, tal como já tinha feito em finais de Janeiro. O fotógrafo é um experiente “caçador” de auroras boreais e tem seguido as luzes do norte ao longo dos últimos anos.