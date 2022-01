Orçamento transitório avança sem comprometer projectos do PRR

Regime temporário até ao próximo orçamento produz efeitos a 1 de Janeiro e “não prejudica” as normas transitórias do Plano de Recuperação e Resiliência.

As regras da execução orçamental que vão estar de pé nos primeiros meses de 2022 de forma transitória enquanto não há um novo Orçamento do Estado (OE) serão aplicadas lado a lado com as regras de execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) sem colocar em causa o andamento dos projectos já contratados.