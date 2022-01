Diploma com regime especial foi publicado em Diário da República . Por regra, empresas e trabalhadores independentes com quebra de 10% na facturação poderão entregar imposto de forma faseada.

Já são conhecidas as novas regras que permitirão às empresas e aos contribuintes individuais pagar em três ou seis prestações mensais o IVA a entregar ao Estado no primeiro semestre de 2022. O mesmo acontece com a entrega das retenções de IRS e IRC.