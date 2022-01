A liberdade da BD contra o grotesco da Guerra Colonial

Francisco Sousa Lobo (Maputo, Moçambique, 1973) há-de regressar a Londres, onde vive há 16 anos, mas nos próximos dias ficará por Lisboa. Nestas férias, breves, tem apresentado aqui e ali os seus mais recentes livros de banda desenhada: Gente Remota (Chili Com Carne), que lida com os traumas do passado e as violências de um país, atribuindo ao autor uma voz política; e o segundo e o terceiro volumes (auto-publicados) de Palácio, de pendor mais autobiográfico, com divagações dispersas sobre influências e afinidades, desencontros estéticos e sociais (o primeiro tomo saiu em Janeiro de 2021, e a distribuição está a cargo da livraria Tinta nos Nervos, em Lisboa).