Longevidade e carinho das avós fizeram prosperar os seres humanos

Num novo estudo, cientistas sugerem que a dependência das crianças favoreceu a longevidade e reforçou as mudanças culturais e biológicas entre os seres humanos. A humanidade, recorda-se, deve muito do seu sucesso às avós.

As avós têm um lugar de carinho em todas as famílias. São elas que cuidam e tratam das descendências, garantem a passagem de conhecimentos únicos e enriquecedores para as gerações vindouras. São uma força motriz por detrás da evolução de grande parte da sociedade humana, uma ideia defendida pela antropóloga Kristen Hawke com a “hipótese da avó”. Mas qual é o segredo para a longevidade das avós, para serem esta força motriz?