Portugal ultrapassa os 30 mil casos diários de covid-19 no quarto dia consecutivo a bater recorde

É a primeira vez que o país ultrapassa a barreira dos 30 mil novos casos num dia. Há 1024 doentes com covid-19 internados nos hospitais, menos 10 do que no dia anterior.

Portugal registou, esta quinta-feira, mais 18 mortes e 30.829 casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2. Os números fazem parte do mais recente boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) que foi divulgado no último dia ano. É a primeira vez que o país ultrapassa a barreira dos 30 mil novos casos num dia, e o quarto dia em que Portugal bate valores recorde para novos casos de covid-19.

O relatório de situação indica que há 1024 doentes com covid-19 internados nos hospitais, menos 10 do que no dia anterior. Há 145 pessoas nos cuidados intensivos (mais um do que na actualização anterior).

Mais 10.523 pessoas recuperaram da doença, num total de 1.191.979 recuperações desde o início da pandemia. Há mais 9.594contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

O maior número de novos casos e óbitos foi registado na região de Lisboa e Vale do Tejo (7 mortes e 14.903 casos).