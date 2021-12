Hospital de Vila Franca de Xira suspende visitas mas garante que não tem surtos activos

O Hospital de Vila Franca de Xira, EPE, decidiu suspender as visitas aos doentes a partir desta sexta-feira, alegando que se trata de uma medida preventiva para “proteger a condição clínica dos doentes internados” face às características da nova variante Ómicron da covid-19.

São permitidas apenas visitas de acompanhantes nos serviços de Pediatria e de Ginecologia e Obstetrícia. A administração do Hospital vila-franquense garante, entretanto, ao PÚBLICO, que não há surtos activos de covid-19 nesta unidade hospitalar e que regista apenas alguns casos isolados de doentes internados com teste positivo e de profissionais em isolamento profiláctico em contexto familiar.

“Existem alguns profissionais de saúde que estão em isolamento profiláctico por contexto familiar, e alguns positivaram à covid-29. Também na sequência das várias testagens efectuadas, alguns doentes internados testaram positivo, sem que o número dos mesmos signifique surto”, assegura fonte oficial do Hospital de Vila Franca de Xira (HVFX) em resposta ao PÚBLICO.

O HVFX acrescenta que “implementou, há alguns meses, a testagem frequente de doentes internados, no entanto, a enorme predominância da nova variante de Sars-Cov 2 na comunidade obrigou à tomada de outras medidas, entre as quais, e mais recentemente, a suspensão de visitas”.

O hospital que serve os 250 mil habitantes dos concelhos de Vila Franca de Xira, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja e Benavente foi, assim, dos primeiros, no plano nacional, a optar pela suspensão de visitas. “Esta decisão resulta da enorme incidência de infecções por SARS-CoV-2 na comunidade e do aumento consolidado de novas infecções diárias. Com esta medida pretende o conselho de administração do HVFX proteger a condição clínica dos doentes internados face às características da nova variante Ómicron, à sua elevadíssima preponderância comunitária e aos numerosos casos de positividade que se têm vindo a registar”, sustenta o Hospital vila-franquense.

Ainda em resposta ao PÚBLICO, o HVFX acrescenta que, até ao final da tarde de quinta-feira, tinha sete doentes covid-19 internados em enfermaria e um na Unidade de Cuidados Intensivos. O Hospital ribatejano tem, actualmente, um bloco de 12 camas de internamento reservadas para doentes covid-19, mas afirma que “este número é ajustável, consoante o número de doentes existentes, podendo crescer ou diminuir ajustando-se às necessidades existentes a cada momento”.