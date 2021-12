Léxico das legislativas, das alterações climáticas ao trabalho

Assim que foi chumbado o Orçamento do Estado (OE) para 2022 e ficou claro que o Parlamento seria dissolvido, os responsáveis políticos entraram em modo eleitoral. Correram para as ruas, duplicaram os encontros com as populações e os comícios. Realizaram congressos, multiplicaram as propostas e as críticas num lufa-lufa político já com o pensamento focado nas eleições legislativas marcadas para 30 de Janeiro do próximo ano.