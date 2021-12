A moral e a política

As nossas eleições estão inquinadas, não há nenhum programa de ecologia política que ponha o clima no centro e lute contra o crescimento, e alguém que ponha em xeque a inconstitucionalidade da legislação eleitoral em que um eleitor de Lisboa com 1,2% elege um deputado e um de Portalegre precisa de 45%, e em que mais de 25% dos votos expressos são nulos, não servem para nada!