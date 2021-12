A democracia norte-americana na berlinda

A batalha judicial travada pela comissão do Congresso que investiga a invasão do Capitólio, de 6 de Janeiro, é essencial para a defesa da democracia norte-americana mas também para a generalidade dos países democráticos.

O ataque e invasão do edifício do Capitólio no passado dia 6 de Janeiro, onde decorria a sessão do Congresso destinada a validar a eleição do presidente Joe Biden, foi o acontecimento mais importante do ano que hoje termina. Na minha opinião, claro...